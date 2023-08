Federico Moccia contro Riccardo Scamarcio per 3MSC

Leggi su biccy

(Di lunedì 21 agosto 2023) Era il 2004 quandoha interpretato al cinema Stefano Mancini, alias Step, in Tre Metri Sopra Il Cielo, riadattamento del romanzo di. Eppure in questi due decenni l’attore pare abbia preso più volte le distanze da quel personaggio, facendo molto arrabbiare lo scrittore. Stando alle sue dichiarazioni riportate da Il Messaggero, infatti, pare chenon abbia gradito questo suo comportamento. “? Non mi ha mai ringraziato, si è preoccupato di prendere le distanze da quel personaggio Step di Tre Metri Sopra Il Cielo, ndr. Ma se oggi è una star internazionale che lavora con Al Pacino e Johnny Depp lo deve proprio a Step. Mai dimenticare da dove nasce il successo“. Questa non è la prima volta ...