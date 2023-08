F1 | Fernando Alonso | “Meta stagione da sogno L’età avanzata? E’ solo esperienza”

(Di lunedì 21 agosto 2023) In metà, poco più o poco meno, ha messo insieme 149 punti occupando la terza posizione nella classifica piloti del Mondiale 2023 di F1., dopo aver cambiato scuderia passando dall’Alpine all’Aston Martin, sembra rinato. Il due volte campione del mondo ha parlato di questo e di altro in un’intervista al portale motorsport.com, dove ha toccato diversi argomenti: “È stata una prima metà dida. Siamo terzi nel campionato costruttori davanti alla Ferrari, e siamo terzi nel campionato piloti insieme a Hamilton. Era impossibile pensare questo in Bahrain”. Poi ha aggiunto ironizzando un po’: “Sarebbe bello avere una sfera di cristallo e conoscere il futuro prima di prendere una decisione di cambiare squadra, ma sì, alla fine sono contento di dove sono, c’è un progetto per ...

Chi meglio di lui Il prossimo obiettivo nel mirino è il risultato colto da: lo spagnolo, nel periodo d'oro della sua carriera in Renault, ottenne infatti 15 piazzamenti sul podio ...Con i suoi 42 anni compiuti lo scorso luglio,è il pilota più anziano sulla griglia di partenza della Formula 1, nonché, con i suoi ben 370 GP disputati, il più esperto. Una carriera, quella del pilota asturiano, cominciata nel ...e quei due titoli mancati in Ferrari Anon piace la parola 'rimpianto'. Lo spagnolo ha sempre dato l'anima per i team che lo hanno accompagnato nelle sue 20 stagioni in Formula 1, e non ha nulla da rimproverarsi per quanto ...

Il rimpianto di Alonso: "Non aver vinto con Ferrari" | FP FormulaPassion.it

L'Aston Martin ha iniziato la stagione come grande sorpresa, in quanto seconda forza alle spalle Red Bull, con Alonso che ha ottenuto sei podi nei primi otto weekend dell'anno, compresi i secondi ...