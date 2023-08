F-16 all' Ucraina | ok da Olanda e Danimarca a invio 61 jet tra 2024 e 2025 | Rutte | Non aiuteranno controffensiva

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 21 agosto 2023) Dovrebbero essere 61 gli F-16 promessi dai governi dia Kiev dopo il via libera Usa all'dei jet di quarta generazione, firmati Lokheed Martin, al Paese in guerra. La prima ad annunciarlo è la premier danese, Mette Frederiksen, che in una conferenza congiunta con il president