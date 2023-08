Ex corteggiatore di Uomini e donne eletto più bello d’Italia 2023 | scatta l’ipotesi “raccomandazione”

(Di lunedì 21 agosto 2023) Ieri sera siil piùe a quanto pare si tratta di un volto già noto in tv. Stiamo parlando di undiil cui nome è Andrea Foriglio. Si avete capito bene, si tratta della non scelta di Nicole Santinelli. A incoronarlo è stata un altro volto L'articolo proviene da KontroKultura.

Uomini e Donne, ex corteggiatore eletto il più bello d'Italia (e pensa al Gf) Libero Magazine

