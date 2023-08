Evasione | Ruffini | Controlli incrociati sui conti correnti Ma l' obiettivo è davvero modesto Puntiamo a 2 | 8 mld

(Di lunedì 21 agosto 2023) Il governo Meloni e l'Agenzia delle Entrate hanno firmato una convenzione destinata a fare rumore. L'annuncio arriva dal capo dell'Agenzia Ernesto, ma l'rispetto agli oltre 100 mld all'anno di soldi che lo Stato perde a causa dell'fiscale è piuttosto. "L'è recuperare 2,8 mld. Bisogna considerare - spiegaal Corriere della Sera - che questo incremento è aggiuntivo rispetto ai risultati già conseguiti. Una decina di anni fa il livello difiscale "in senso stretto", ovvero relativa a Irpef, Iva, Irap, Ires, senza considerare quella sui contributi previdenziali, si aggirava sugli 85 miliardi. Ma già nel 2019, grazie anche all’introduzione della fatturazione elettronica, era scesa a 75. Accanto a questa riduzione, ...

approfondimento Fisco,: lotta agiusta. Salvini rilancia pace fiscale FOTOGALLERY ©IPA/Fotogramma Continua gallery %s Foto rimanenti Economiafiscale, quali sono le tasse ...Lotta all'fiscale. 'Via ai controlli incrociati sui conti correnti contro l''. Il direttore dell'Agenzia delle entrate, Ernesto Maria, in un'intervista al 'Corriere della Sera' spiega che 'l'archivio dei conti correnti è una risorsa fondamentale perché ......una stretta del Fisco per contrastare l'dopo la convenzione Tra Mef e Agenzia delle Entrate. Un fisco a due facce, nei confronti di contribuenti e imprese, spiega il direttoreche ...

Ruffini: fisco amico Mai. Ma sia interlocutore equo Il Sole 24 ORE

L’Agenzia delle Entrate ha rafforzato il suo impegno nella lotta all’evasione fiscale, ottenendo risultati significativi attraverso una serie di strategie. Il direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruf ...E sui risultati che si attende dai controlli incrociati, Ruffini ha concluso: "È presto per fare previsioni, anche perché solo a maggio abbiamo completato le attività richieste dal Garante per la ...