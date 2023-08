Evado tutto

Leggi su panorama

(Di lunedì 21 agosto 2023) Da Panorama del 13 aprile 2006«Non sono d'accordo con la politica fiscale del governo». Per carità, non condividere i programmi di Giulio Tremonti o di Vincenzo Visco è legittimo, ci mancherebbe. Ma usare questa spiegazione davanti agli stupefatti ufficiali della Guardia di finanza per giustificare anni di totale evasione fiscale, questo è davvero al limite del ridicolo. Eppure, così ha tentato di difendersi un consulente del lavoro di Venezia, dopo che le Fiamme gialle lo avevano pizzicato con 398 mila euro di imponibile non dichiarato: per sette anni questo signore con appartamento e studio a San Marco e auto di grossa cilindrata non ha versato 1 euro di tasse. Zero. Un tizio apparentemente uguale a tanti altri, ma invisibile agli occhi del fisco. Appartiene alla categoria degli evasori totali, una specie di furbetti che contribuisce non poco al deficit pubblico: secondo gli ultimi ...