Europei femminili volley 2023 | Mazzanti e Sylla in coro | “Dobbiamo continuare a crescere e migliorare”

(Di lunedì 21 agosto 2023) Verona, Monza e ora Torino: prosegue il cammino Europeo dell’Italia delfemminile, finora imbattuta nella competizione. Domani sera, nel capoluogo piemontese, va in scena la sfida valevole per la quarta giornata della Pool B contro la Bosnia ed Erzegovina. “In vista di queste due ultime sfide della Poole soprattuttoil modo di entrare in partita – ha ammesso il CT Davide– perché non sempre siamo stati bravi nell’approccio alla partita. In avvioabituarci a mettere tutto e subito evitando atteggiamenti conservativi mettendo subito il nostro ritmo in campo. Dal punto di vista tecnico stiamo lavorando su alcuni dettagli come i tempi d’attacco e il contrattacco dove a volte perdiamo delle occasioni. ...