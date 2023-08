Eur – Trovato cadavere un sudanese sotto un cavalcavia

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 21 agosto 2023) A Roma si muore anche così: da solo, avvolto in una coperta, il corpo in avanzato stato di decomposizioneda un passante, vicino al parco delle Tre Fontane, all’Eur. Domenica mattina, verso le 11.30, un passante ha avvertito il 112 di aver notatouno dei piloni deltra via del Tintoretto e via Laurentina ilavvolto in una coperta. Nelle tasche non aveva documenti, ma i missionari comboniani che hanno una sede nella zona lo hanno riconosciuto per un senza dimora di origini sudanesi di 56 anni d’età. Viveva da quelle parti, in un’area verde e si rivolgeva ai comboniani per avere viveri e aiuti.