Estate | stress da rientro | i consigli per combattere irritabilità e stanchezza

(Di lunedì 21 agosto 2023) Roma, 21 ago. (Adnkronos Salute) - Per 12 milioni di italiani le tanto desiderate ferie estive sono già giunte al termine, con il primo controesodo tra traffico intenso e temperature decisamente bollenti. E il ritorno dalle vacanze può essere un momento difficile per molti, segnato da quella che spe

Estate, stress da rientro: i consigli per combattere irritabilità e ... La Sicilia

Roma, 21 ago. (Adnkronos Salute) - Per 12 milioni di italiani le tanto desiderate ferie estive sono già giunte al termine, con il primo controesodo ...C’è chi aspetta l’estate per mettere in pausa tutto, in particolare il lavoro, e chi, invece, non riesce a liberarsi della sensazione ...