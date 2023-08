Estate 2023 | le 5 città europee più visitate dai turisti

(Di lunedì 21 agosto 2023) L’sta per giungere ufficialmente al termine e nonostante le alte temperature registrate nelle ultime settimane nulla ha fermato idal ritagliarsi alcuni giorni di ferie in luoghi mozzafiato, ricchi di storia e cultura tutte da scoprire. Secondo i primi bilanci, l’Europa si è riconfermata una delle mete più gettonate dai, sia cittadini europei che internazionali, per le loro vacanze. Ma scopriamo la Top 5 dellepiùin questa stagione estiva. 5. Roma Al quinto posto della classifica si posiziona unaitaliana, Roma. La “Eterna” non si smentisce mai. Con la sua storia e i suoi splendidi monumenti si è infatti confermata anche quest’anno una delle mete ...

Dopo l'annuncio dello scorso dicembre , con cui faceva sapere di dover annullare i concerti dell'per motivi di salute, Céline Dion a maggio si è trovata costretta a fermare tutti i ...... l'anticiclone africano Nerone sembra essere determinato a rimanere saldamente sull'Italia, portando così un'ultima ondata di calore per l'del. Questa situazione porterà temperature ...È stata ospite di Giorgia Cardinaletti al Tgunomattina, Daniela Ferolla . La storica conduttrice di Linea Verde approderà nel day time mattutino di Rai1, a partire dall'11 settembre infatti affiancherà Massimiliano Ossini. Una nuova sfida per l'ex ...

L’addio all’ardente caldo dell’Estate 2023 e l’anticipato sapore di Settembre, ma c’è un imprevisto Meteo Giornale

Bisogna aspettare per capire cosa sia successo effettivamente in questa calda estate. I dati del turismo ancora non si hanno, non è ancora tempo di bilanci ma soprattutto non si riesce a capire se i ...Arrivano i temporali Quelli che stiamo vivendo potrebbero essere gli ultimi giorni di forte caldo di questa rovente estate 2023. Già nel corso della settimana, infatti, ...