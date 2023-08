Esenzione IVA enti sportivi dilettantistici | l' agevolazione nel decreto PA bis

Tra le misure approvate con la legge di conversione del decreto PA bis, il cui testo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 10 agosto, c'è l'per gli enti sportivi dilettantistici. L'agevolazione prevede l'esclusione dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi connessi con la pratica sportiva . ...... ubicazione della stabile organizzazione nel caso di soggetti non residenti, partitadell'... indicarne l'esclusione richiamando la norma che regolamenta l'). Emissione . Va emessa alla ...... fino a concorrenza, le somme corrisposte al medesimo titolo o a titolo di, sul precedente ... che prevede l'totale dal pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale. La ...

Esenzione IVA per le prestazioni collegate alla pratica dello sport Commercialista Telematico | Software fiscali, ebook, formulari e videoconferenze accreditate

La norma di interpretazione autentica prevede da subito l'esenzione IVA per le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, comprese quelle didattiche e formative, rese da ...Decreto legge PA e sport (n. 75/2023) convertito in legge. Novità della conversione in legge per le attività sportive, i giudici tributari e la prosecuzione della CIGS.