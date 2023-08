Esauriti i fondi del Bonus trasporti Misiani Pd | “Meloni ha tagliato lo stanziamento e la platea dei beneficiari”

(Di lunedì 21 agosto 2023) Non è più possibile ottenere il cosiddetto, ovvero il contributo di 60 euro spendibile per l’acquisto degli abbonamenti ai mezzi pubblici sia locali che nazionali. Irisultano infatti terminati e non si sa se arriveranno nuove risorse. Sul sito del ministero del Lavoro si legge che “non è più possibile procedere con la richiesta delper il momentaneo esaurimento della dotazione finanziaria prevista del decreto legge numero 5 del 14 gennaio 2023? . Sarà possibile effettuare un “nuovo tentativo” di richiesta, è scritto ancora, “a partire dalle ore 8 del 1° settembre 2023? ma solo “per usufruire degli eventuali residui generati dal mancato utilizzo dirichiesti nel mese di agosto 2023?. Il fondo, introdotto inizialmente dal cosiddetto decreto Aiuti (decreto legge numero ...

