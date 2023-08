Emily muore di tumore a soli 8 anni | il sintomo era insospettabile

Leggi su tvzap

(Di lunedì 21 agosto 2023) Social.Smithdia 8: ilera. La neoplasia o, noto anche come cancro nel caso di tumori maligni, è, in patologia, “una massa di tessuto che cresce in eccesso ed in modo scoordinato rispetto ai tessuti normali, e che persiste in questo stato dopo la cessazione degli stimoli che hanno indotto il processo”, come chiarisce la definizione coniata dall’oncologo Rupert Allan Willis. Un storia decisamente assurda è giunta in questi giorni dal Regno Unito, dove una bimba di 8è morta didopo aver accusato unbanale.Leggi anche: L’annuncio choc della famosa di Ballando: “Ho un, come sto”. Fan in lacrime Leggi anche: ...