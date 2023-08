Emanuel Lo e Giorgia | le foto che hanno infiammato il web

L'armonia traLo e, nonostante il legame di lunga data, sembra non essere affatto scalfita dagli anni che passano, anzi. La coppia ha anche un figlio, Samuel, nato nel 2010, che però ...Un rapporto solido, maturo, ma ancora legato dalla passione dei primi tempi, quello tra la cantante e il ...Le coppie celebri in cui lei ha qualche anno in più di lui Tra le coppie italiane, ad esempio, ci sonoe il suo compagno: il ballerino e prof. di AmiciLo. Tra i due intercorrono otto ...

Giorgia e Emanuel Lo, baci e coccole in piscina in Puglia: passione alle stelle dopo 20 anni Today.it

Il prof del talent show di Maria De Filippi, in attesa di conoscere il suo futuro, si rigenera godendosi qualche giorno di relax con la compagna e il figlio ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...