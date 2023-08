Elon Musk | ammissione choc su Twitter | X potrebbe fallire | problema tecnico cancella foto postate prima del 2014

(Di lunedì 21 agosto 2023) Non sembra esserci pace per il fu, da qualche settimana ribattezzato X: sin dai primi giorni in cui il proprietario e fondatore di Teslane è diventato proprietario, ne sono successe i tutti i colori, tra licenziamenti, dimissioni e problemi tecnici. E proprio quest'ultimo tipo di

A lungo termine,non ha mai nascosto le intenzioni di trasformare X in una super - app per tutto, ed ha suggerito che potrebbe essere utilizzata anche per controllare le proprie finanze. Di ..."La triste verità è che non ci sono grandi social network al momento. Noi potremmo fallire , come molti hanno previsto, ma proveremo fino alla fine". E' l'ammissione disu X , la ex Twitter . Il miliardario apre ancora una volta alla possibilità che l'app fallisca dopo che un problema tecnico ha fatto sì che le foto postate prima del dicembre 2014 venissero ...Al momento non c'è alcun commento pubblico del proprietarioo del CEO di X Linda Yaccarino sul bug. Nonostante la speculazione che potrebbe essere una mossa intenzionale di riduzione dei ...

Elon Musk su Twitter ammette: «X potrebbe fallire» Corriere della Sera

A novembre aveva già parlato di possibile bancarotta. Da allora, la pubblicità si è dimezzata e le prospettive dell’ex-Twitter sono sempre più incerte ...È l'ammissione di Elon Musk su X, la ex Twitter. Il miliardario apre ancora una volta alla possibilità che l'app fallisca dopo che un problema tecnico ha fatto sì che le foto postate prima del ...