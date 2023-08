Elly Schlein si butta sul rock Ha straziato Zombie | che stecche con la chitarra

(Di lunedì 21 agosto 2023)dopo qualche giorno di riposo imbraccia lasul palco della festa dell'Unità di Castiglione del Lago, in provincia di Perugia in Umbria. La segretaria del Pd si è esibita sul palco con un gruppo composto dai vertici locali del partito tra cui il sindaco Matteo Burico, Fiorello Primi, presidente dei Borghi più belli d'Italia, e Alessio Meloni, segretario Pd di Castiglione. Estate militante a suon di musica tanto che la Stampa la incorona "star del popolo rosso". Qui il video diallaMolto diverso il giudizio, politico ma anche "artistico", di Dagospia che commenta la performance (ha suonato Before you accuse me di Eric Clapton edei The Cranberries). "Ormai è pronta per Sanremo", ironizza il ...

Matteo Renzi è tornato ad attaccare la proposta unitaria delle opposizioni sul salario minimo, accusando e gli altri leader contrari al governo Meloni di voler far pagare la riforma al ceto medio. "Sul salario minimo ripeto il concetto: nessuno ha fatto più di noi per aumentare i salari. ...'Un gesto apprezzabile'. Che diranno ora e quelli del Pd che hanno accusato Giorgia Meloni di fare propaganda in Albania Le parole, piuttosto condivisibili se non addirittura logiche, sono di Giuseppe Conte , leader del ...

secondo il quale la leader del PD “… è quella che assomiglia di più alle idee del Movimento 5 Stelle”, Elly Schlein si è prontamente dissociata dalle dichiarazioni alla Camera di Piero Fassino, quando ...Trecentomila. Sono le firme raggiunte in una settimana per la petizione online a sostegno della proposta di legge sul salario minimo, lanciata il 13 agosto scorso da Pd, 5 Stelle e Alleanza Verdi e Si ...