Elezioni in Ecuador | si va al ballottaggio | sfida fra Gonzalez e Noboa

La7.it - Al primo turno dellepresidenziali ha votato oltre l'82% degli aventi diritto . E' questa la prima notizia che il Consiglio elettorale del paese definisce "storica". L'esito è che ...Sarà tra Luisa González, vicina all'ex presidente di sinistra Rafael Correa, e un imprenditore millennial, Daniel Noboa, il ballottaggio dellepresidenziali inprevisto per il prossimo 15 ottobre. Con la maggior parte delle schede scrutinate, González - del movimento Revolución Ciudadana, unica candidata donna alla ...Dichiarato lo stato di emergenza Fernando Villavicencio , uno dei candidati allepresidenziali in, è stato ucciso a colpi di pistola al termine di un comizio della campagna ...

Elezioni Ecuador, sarà ballottaggio tra Luisa González e Daniel Noboa Adnkronos

(Adnkronos) – Sarà tra Luisa González, vicina all’ex presidente di sinistra Rafael Correa, e un imprenditore millennial, Daniel Noboa, il ballottaggio delle elezioni presidenziali in Ecuador previsto ...In questa edizione: Migranti, Tajani: problema non solo italiano, Elezioni Ecuador: ballottaggio Gonzalez-Noboa, California, tempesta Hilary e terremoto 5.1, Guerra in Ucraina verso l'ipotesi tregua, ...