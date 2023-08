Elezioni Guatemala | vince il progressista Bernardo Arevalo

... del partito progressista Movimiento Semilla, ad aver vinto lepresidenziali guatemalteche ..." Questa è una dimostrazione del cambiamento di mentalità a cui stiamo assistendo in", ha ...... il sociologo Bernardo Ar valo vince il ballottaggio per presidenziali in, con il 59,5% ... in una campagna segnata da tentativi di eliminarlo dalle, Arévalo vince il ballottaggio: sarà presidenteanche in. Il candidato di centrosinistra, il sociologo outsider Bernardo Arévalo, ha vinto il ballottaggio delle ...

Guatemala, eletto presidente a sorpresa il candidato di centro-sinistra Bernardo Arevalo RaiNews

Di Alberto Galvi – I guatemaltechi si recheranno alle urne il 20 agosto per scegliere il prossimo presidente del paese tra il deputato Bernardo Arévalo, del movimento progressista Seed… Leggi ...GUATEMALA - È il candidato anti-corruzione Bernardo Arévalo, del partito progressista Movimiento Semilla, ad aver vinto le elezioni presidenziali guatemalteche che si sono svolte ieri 20 agosto. Aréva ...