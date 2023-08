Elezioni Ecuador | sarà ballottaggio tra Luisa González e Daniel Noboa

(Di lunedì 21 agosto 2023) Il 15 ottobre la sfida fra la fedelissima dell'ex presidente di sinistra Rafael Correa e l'imprenditore millennialtra, vicina all’ex presidente di sinistra Rafael Correa, e un imprenditore millennial,, ildellepresidenziali inprevisto per il prossimo 15 ottobre. Con la maggior parte delle schede scrutinate,– del movimento Revolución Ciudadana, unica candidata donna alla presidenza – ha conquistato circa il 33% delle preferenze alledi ieri, non abbastanza per vincere al primo turno di una consultazione segnata dall’omicidio del candidato Fernando Villavicencio. Secondo, dopo, il 35enne...

