Elemental | il film Pixar resuscita e supera gli incassi internazionali di Spider-Man | Across the Spider-Verse

(Di lunedì 21 agosto 2023) Chi va piano va sano e va lontano, come si suol dire, così l'ultimohato mesi dopo l'uscita in sala gliesteri delSony. Nonostante un esordio deludente al box-office, l'ultimodella Disney e della, si sta rivelando un successo inaspettato sulla lunga distanza. Il, che ha ottenuto poco meno di 30 milioni di dollari in patria nel suo weekend di apertura, ha registrato una buona performance a livello internazionale e ora ha appenato-Man:the, infatti, ha ora un incasso internazionale di 307,2 milioni di ...

Anche in Italia ilnon ha sfigurato affatto., il presidente della Pixar commenta la 'rinascita' ai box office: "Sta generando profitti" Ilè stato particolarmente apprezzato in ......50 euro per inazionali e europei. In una Top Ten che segna un incasso totale di - 4,4 per ... Impossible - Dead Reckoning Parte 1 , arrivato a 5,2 milioni,, a 6,5, Indiana Jones e il ...La quarta posizione è conquistata dald'animazione Disney/Pixar, "", che ha portato a casa poco più di 127mila euro, raggiungendo un totale di 6,3 milioni di euro. Il quinto posto è ...

Elemental: il film Pixar resuscita e supera gli incassi internazionali di ... Movieplayer

Chi va piano va sano e va lontano, come si suol dire, così l'ultimo film Pixar ha superato mesi dopo l'uscita in sala gli incassi esteri del film Sony.La storia d'amore della Pixar ha superato la storia del web per essere il 2 ° film d'animazione di maggior incasso a livello internazionale.