E’ più facile distruggere che costruire una casa

Leggi su lortica

(Di lunedì 21 agosto 2023) Ho una linea nel mio agire: alterno post sulla conoscenza di un alimento con post dedicato ad una patologia, inserendo post con riflessioni sui nostri comportamenti nel vitale rapporto tra salute e alimentazione. Oggi scrivo sulla nostraanatonica, che ogni giorno portiamo con noi: il nostro corpo. Ogni giorno muoiono miliardi di cellule nel nostro organismo e altrettante nuove cellule si formano. Ogni giorno il nostro midollo osseo custodito nel vuoto delle nostre ossa produce oltre 500 miliardi di nuove cellule. Per non morire dobbiamo rinnovarci ogni giorno. Ogni giorno il nostro corpo e’ diverso dal giorno precedente. Nulla e’ fermo, nulla e’ immobile in noi. Il corpo e’ la nostra primadove ciascuno di noi vive. Ogni giorno si costruisce la nostracon l’alimentazione, con la respirazione, con la cultura. Facciamo ...