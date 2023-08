È partita la campagna abbonamenti del Crotone stagione 2023-2024

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 21 agosto 2023)calcio, lunedì 21 agosto èlaserie C. Passano i campionati, cambiano le categorie ma i tifosi non vanno mai via. Criticano la squadra quando non vince, manifestano enorme delusione per il mancato raggiungimento di un determinato traguardo ( salvezza o promozione) ma al momento di sottoscrivere l’abbonamento si recano in massa al botteghino per prenotarlo. Fanno la coda in anticipo alla riapertura dello sportello. Una corsa per poter dire: “ho prenotato la tessera numero uno”. quest’anno la gradita sorpresa della presenza di alcuni giocatori pitagorici presso lo Ticket Point a sostenere laabbonamento. La loro gradita sorpresa ha entusiasmato i tanti tifosi che hanno “preteso” il selfie.