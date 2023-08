È la Serie A più inglese di sempre | Fiorentina e Juve impressionano E Allegri ha preso da De Zerbi | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 21 agosto 2023) 2023-08-21 08:30:00 Fermi tutti! Un mezzo inciampo la Roma, uno schiaffo in faccia alla Lazio. Per il resto vittorie di Napoli, Inter,ntus, Atalanta. Manca il MIlan, che gioca questa sera a Bologna, me c’è un ottavo nome in testa alla classifica dellaA ed è quello delladi Vincenzo Italiano, la squadra che ha segnato più gol nella prima giornata e, per sovrammercato, in trasferta. In rapporto all’avversario, invece, è stata lantus a impressionare maggiormente: perché ha realizzato tre reti nel primo tempo, due in venti minuti, una che non erano passati neppure 120 secondi. Insomma, un uragano. Ascolta “È laA piùdi. E ...