È la giornalista sportiva del momento | bikini esplosivo e curve mai viste Video

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 21 agosto 2023) Ladelruba la scena: è sensualissima, con une delleda impazzire! Il mondo del giornalismo sportivo non smette mai di far parlare di sé. In particolare quando ci si riferisce alle giornaliste sportive. D’altronde si sa, il gentil sesso ruba sempre un po’ di più l’occhio. Negli anni si è assistito all’esplosione di veri e propri fenomeni social: ad aprire le danze fu, al tempo, la bellissima Ilaria D’Amico. La moglie di Buffon è stata poi scalzata dal nuovo che avanza e nell’ultima decade sono comparse giornaliste capaci di far retrocedere anche la bella Ilaria. Una su tutte: Diletta Leotta, vera star dei social, oltre che volto prima di Sky, poi di DAZN. Da anni la bellasiciliana ha costruito una sorta ...