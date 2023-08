È Giovanni Motisi il più ricercato dopo Messina Denaro | il killer di Cassarà è latitante da 35 anni

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 21 agosto 2023), detto ” U pacchiuni”, non è un mafioso di quarto ordine. È uno degli assassini di Beppe Montana, il commissario della squadra mobile ammazzato il 24 luglio del 1985 a Palermo mentre era con la fidanzata. Ma “U pacchiuni”,fidato di Totò Riina, è indicato anche come co-autore del successivo omicidio di Ninni, appena tredici giornie molti pensano che fosse presente sul luogo dell’omicidio di Carlo Alberto Dalla Chiesa, treprima. Nei fatti, il mafioso più pericoloso ancora in libertà. Quella maledetta estate del 1985 Gli omicidi di Montana ehanno apparentemente due motivazioni diverse. Entrambi erano dirigenti di primo piano di una squadra mobile che lavorava al fianco del pool istituito da ...