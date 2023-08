E adesso il generale scrittore e anche un po’ “razzista” fa litigare la destra. E la maggioranza

(Di lunedì 21 agosto 2023) In un paese normale, se afflitto da prezzi impazziti e disuguaglianze non più sopportabili, la faccenda sarebbe già stata liquidita e riposta dove deve stare: nel cassetto delle cose inutili destinate ...

Il comunista Marco Rizzo, ad esempio, sospetta che ilsia stato rimossocon la scusa del libro perchè in realtà portano la sua firma ben due denunce sull'uranio impoverito. Il critico ...In quali condizioni si trovaAung San Suu Kyi È ancora in carcere Secondo le notizie che ... tuttavia, tenere in considerazione come il contestosia particolarmente difficile, giacché ...Per il militare degradatosi spalancano le porte della politica. È lo scenario che qualcuno aveva ipotizzato fosse nelle intenzioni 'nascoste' del, balzato in cima alle vendite negli ...

il generale scrittore fa litigare la destra Tiscali Notizie

Il comunista Marco Rizzo, ad esempio, sospetta che il generale sia stato rimosso adesso con la scusa del libro perchè in realtà portano la sua firma ben due denunce sull’uranio impoverito. Il critico ...La legge può regolare le azioni ma non i pensieri e le opinioni, almeno sino adesso! Lui si sente in diritto di censurare qualsiasi persona che possa dire una cosa del genere. Usciamo un attimo dal ...