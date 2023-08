Duplice omicidio di Cuneo | la madre di Sacha Chang | “Ha bisogno di me | non lo lascerò solo”

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 21 agosto 2023)di, ladivuole stare vicina al figlio: “Hadi me, non lo” È prevista per oggi, 21 agosto, nel carcere Cerialdo di, l’udienza di convalida del fermo di, il 21enne olandese accusato di avere ucciso, a Montaldo Mondovì (), il padre Chain Fa, 65 anni, e l’amico di famiglia Lambertus Ter Horst, di 60 anni. Molto probabilmente il giovane si avvarrà della facoltà di non rispondere, mentre gli avvocati potrebbero chiedere alladel giovane la documentazione relativa ad una visita medica psichiatrica alla quale il giovane sarebbe stato sottoposto ...