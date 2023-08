Droga | gas esilarante per sballarsi | allarme medici ' danni gravi a cervello'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 21 agosto 2023) Milano, 21 ago. (Adnkronos Salute) - Lo chiamano 'gas' ma gli effetti dell'utilizzo cronico del protossido di azoto, nuova modalità di 'sballo' popolare soprattutto fra i giovani, dall'Australia all'Europa, non fanno ridere. Anzi, preoccupano non poco iche stanno osservando "difetti neurologicie talvolta permanenti". L'uso ricreativo di questa sostanza, un anestetico leggero che "rimane in uso oggi soprattutto per procedure pediatriche e dentistiche", sta diventando un problema crescente in alcuni Paesi, come per esempio il Regno Unito, spiegano gli autori di una revisione scientifica mirata ad aiutare i camici bianchi a riconoscere i segni di tossicità da protossido di azoto. Pubblicato su 'Cmaj', Canadian Medical Association Journal, il documento è firmato da due ricercatori dell'University of Toronto e ...