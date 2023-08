(Di lunedì 21 agosto 2023) Circa la metà sono state ammazzate dal proprio partner o da un ex. In Parlamento si discute un inasprimento del Codice rosso

Donne uccise: 74 dall'inizio dell'anno WIRED Italia

A Rovigo un uomo ha tentato di uccidere a coltellate la ex compagna, a Vicenza addirittura tre le donne, di cui una in gravidanza, massacrate di botte dal proprio partner. Un Ferragosto di violenza, ...Ieri, a Piano di Sorrento, si è consumato un nuovo femminicidio, ancora un altro, in un’estate in cui molte donne sono state uccise. La vittima aveva anche denunciato per stalking il suo ex. Troppo ...