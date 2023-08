Donna vede uomo che manda Ti amo a due donne diverse e minaccia di smascherarlo | lui la zittisce per sempre

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 21 agosto 2023) Un tiktoker con un discreto seguito si è trovato al centro di un'esperienza di vita surreale. L', infatti, è statoto da unache l'aveva visto inviare "Ti amo" a duenel giro di pochi secondi, mentre era sull'aereo. Lui l'ha zittita percon un video sul suo profilo social. L'essere umano è infedele per natura. Negli ultimi anni è aumentato vertiginosamente il numero di persone che sono entrate in una relazione 'aperta': si va liberamente con altre persone e ci si aspetta che il partner faccia lo stesso. Altre sono poliamorose: la relazione non è tra due persone, ma generalmente tre (o quattro), anche di sessi diversi. La monogamia verrà vista come qualcosa del passato? Difficile rispondere a questa do. Nel 2023 c'è chi resiste e prova a far durare ...