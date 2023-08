Djokovic si prende la rivincita | Alcaraz battuto a Cincinnati

(Di lunedì 21 agosto 2023) Nella gara più lunga di sempre per un Masters 1000, Novakha vinto il titolo dibattendo in finale Carlosin tre set (tra cui due tie-break): ecco com'è andata

: "È sembrata una finale Slam"tempo,, va negli spogliatoi. Cerca di resettarsi, di dare il tempo al suo corpo di reagire. Non va. Alcaraz si porta sul 4 - 2, il titolo sembra ...... Alcaraz cerca di prendere l'iniziativa, assumendosi diversi rischi, mentregioca più ... Da qui la partitauna chiara piega in favore dello spagnolo , complice il calo del serbo che ...Sul cemento statunitense, terza superficie in cui i due si scontrano, ad avere la meglio è Novak: il serbo sila rivincita della finale di Wimbledon vince la finale del Masters 1000 ...

ATP Cincinnati 2023: Djokovic si prende la rivincita su Alcaraz dopo una finale memorabile di quasi 4 ore OA Sport

Si erano lasciati nel tempio del tennis, Wimbledon, in una finale che aveva dato l'impressione che stesse avvenendo un definitivo passaggio di consegne tra il re degli Slam, Novak Djokovic, e il nuovo ...Una partita stellare. Non ci sono altri modi per definire quanto accaduto ieri nella Finale del Masters1000 di Cincinnati tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. In uno scontro generazionale per definizi ...