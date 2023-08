(Di lunedì 21 agosto 2023) Il serbo vince il 95° titolo e il 39° Masters 1000 della carriera. ROMA -quasi 4 ore di autentica lotta, il vecchio leone Novak, nella prima parte della gara pure ferito per via di un "...

Si è arrivati quindi al tie break e, dopo aver annullato un match ball ad Alcaraz sul 6 - 5 per lo spagnolo, si è imposto per 9 - 7. La partita ha quindi cambiato volto: il break nella terza ...Si è arrivati quindi al tie break e, dopo aver annullato un match ball ad Alcaraz sul 6 - 5 per lo spagnolo, si è imposto per 9 - 7. La partita ha quindi cambiato volto: il break nella terza ...

Djokovic ruggisce a Cincinnati, piegato Alcaraz dopo 4 ore Tiscali

ROMA (ITALPRESS) – Dopo quasi 4 ore di autentica lotta, il vecchio leone Novak Djokovic, nella prima parte della gara pure ferito per via di un “colpo di sole”, ha avuto la meglio sulla giovane ...