Djokovic | ecco cosa deve fare per tornare numero 1 nel ranking ATP

(Di lunedì 21 agosto 2023) A Cincinnati Novakha conquistato il suo 39mo Masters 1000 in carriera. Non è tornato1 del mondo, ma è solo questione di tempo. Il serbo ha infatti solo 20 punti da recuperare su ...

Di fatto, tutto quello chedeve fare per essere certo di tornare numero 1 del mondo lunedì 11 settembre è superare il primo turno allo US Open. E Nole non perde all'esordio negli Slam dall'..., nel dettaglio, l'ordine delle teste di serie. Carlos Alcaraz NovakDaniil Medvedev Holger Rune Casper Ruud Jannik Sinner Stefanos Tsitsipas Andrey Rublev Taylor Fritz Frances Tiafoe ...le 32 teste di serie degli Us Open 2023 , quarto e ultimo slam della stagione tennistica in ... Nel torneo maschile guida il gruppo Carlos Alcaraz , seguito dall'ormai già rivale Novak. ...

Due gli italiani nell'elenco: Jannik Sinner come numero 6, mentre Lorenzo Musetti in 18esima posizione. L'altoatesino eviterà i temibili Carlos Alcaraz, Novak Djokovic e Daniil Medvedev fino ai quarti ...