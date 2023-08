Djokovic batte Alcaraz e vince il Master 1000 di Cincinnati

(Di lunedì 21 agosto 2023) AGI - Il tennista serbo Novak, numero 2 del mondo, ha vinto il torneo Atpdindo in finale il numero uno del mondo, lo spagnolo Carlos, dopo aver perso il primo set per 5-7, ha vinto gli altri due entrambi al tie-break.

NovakCarlos Alcaraz nella finale dell'Atp Masters 1000 di Cincinnati e vince il torneo. Il serbo 36enne, numero 2 del ranking,il ventenne spagnolo, numero 2 del mondo, per 5 - 7, 7 - ...è stato visitato da un medico all'inizio del secondo set, ma poi è rientrato in campo. Con la vittoria odierna arrivano a tre i titoli conquistati a Cincinnati dal fuoriclasse serbo.Novaktorna campione a Cincinnati tre anni dopo l'ultima volta! Il serboCarlos Alcaraz con lo score di 5 - 7, 7 - 6, 7 - 6 in quasi quattro ore di gioco al termine di una finale ...

(Adnkronos) – Novak Djokovic batte Carlos Alcaraz nella finale dell’Atp Masters 1000 di Cincinnati e vince il torneo. Il serbo 36enne, numero 2 del ranking, batte il ventenne spagnolo, numero 2 del mo ...Novak Djokovic ha vinto l'ATP Cincinnati Masters battendo Carlos Alcaraz per 5-7, 7-6 (9/7), 7-6 (7-4). Il 23 volte campione del Grande Slam ha avuto bisogno di tre ore e 49 minuti sotto un sole impla ...