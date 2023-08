Djokovic batte Alcaraz e vince il Master 1000 di Cincinnati

(Di lunedì 21 agosto 2023) AGI - Il tennista serbo Novak, numero 2 del mondo, ha vinto il torneo Atpdindo in finale il numero uno del mondo, lo spagnolo Carlos, dopo aver perso il primo set per 5-7, ha vinto gli altri due entrambi al tie-break.

Su quel cemento lui ha già vinto nel 2021 quando, al termine di una battaglia epica, battèportandogli via il sogno del Grande Slam. Fortuna che i pronostici sono fatti per essere ribaltati, ...... Alcaraz -, Cincinnati 2023 Tutto ciò che si poteva dire a proposito di Alcaraz -... In 3 ore e 49 minuti Klizan rimonta eil padrone di casa, sconfiggendolo 6 - 7(11) 6 - 4 7 - ...al terzo turno il belga Xavier Malisse e agli ottavi la testa di serie numero 10, Marcelo ... che avrebbe vinto il titolo togliendo a Novakla possibilità di completare il Grande Slam. ...

Atp Cincinnati, Djokovic batte Alcaraz in finale: rivivi la diretta Corriere dello Sport

L’iberico si è imposto a New York l’anno scorso e a Wimbledon, battendo in Finale proprio Djokovic, mentre il nativo di Belgrado agli Australian Open e al Roland Garros, piegando Alcaraz in ...Novak Djokovic batte Carlos Alcaraz nella finale dell’Atp Masters 1000 di Cincinnati e vince il torneo. Il serbo 36enne, numero 2 del ranking, batte il ventenne spagnolo, numero 2 del mondo, per 5-7, ...