Djokovic ad Alcaraz | «non ti arrendi mai | amo questo di te» Lo batte dopo 4 ore con un caldo terribile

(Di lunedì 21 agosto 2023) Incredibile finale del torneo di Cincinnati. Nella notte Novakha battuto Carloin tre set: 5-7, 7-6 (9-7), 7-6 (7-4)tre ore e 49 minuti di gioco. Il serbo ha vinto solo al quinto match ballaverne annullato uno nel tie-break del secondo set.ha annullato 13 palle su break su 16. La cosiddetta rivincita di Wimbledon è stata entusiasmante, giocata con unimpossibile.ha dato più volte l’idea di non averne più. Ma alla fine ha resistito ed è riuscito are lo spagnolo numero uno del mondo. Scrive la Faz: «È stata una delle partite più emozionanti che abbia mai giocato in qualsiasi torneo», ha detto il 36enne serbo, che si è strappato la maglietta e ha urlato a squarciagola...

: "Le partite conmi ricordano quelle contro Nadal" 'Ho iniziato meglio, ma poi ho faticato molto fisicamente in campo.era avanti di un set e di un break, ma ha giocato un ......due giocatori del mondo con in palio il titolo Masters 1000 di Cincinnati va a Novakche annulla un match point e supera al termine di una partita da leggenda lo spagnolo Carlosper ...È un augurio, ma la rivalitàsicuramente deve essere motivazionale, essere di ispirazione per vivere esperienze come questa partita.

ATP Cincinnati: Djokovic vince la partita dell’anno contro Alcaraz. Quasi quattro ore per il terzo titolo in Ohio, il 95esimo in carriera Ubitennis

Ultim'ora su ticinonotizie.it ROMA (ITALPRESS) – Dopo quasi 4 ore di autentica lotta, il vecchio leone Novak Djokovic, nella prima parte della gara pure ferito per via di un “colpo di sole”, ha avuto ...Il serbo rimonta il set di svantaggio e supera dopo quasi 4 ore di battaglia lo spagnolo vincendo il Masters 1000 americano ...