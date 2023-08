Distratti da smartphone? Arriva il ‘particolare’ semaforo FOTO

(Di lunedì 21 agosto 2023)dail “particolare”per i pedoni. E’ stato già utilizzatodirettamente da Padova il particolareche avverte i pedonida. Sono stati installati in Prato della Valle. Non uno, ma addirittura due semafori che proteggono le persone che guardano il cellulare piuttosto che la strada. A pochi passi dall’ex Foro Boario. Sono dotati di una tecnologia sperimentale che è stata inventata proprio per proteggere questo tipo di persone. Cosa c’è di diverso rispetto al“normale”?rosso (Ansa) Notizie.comOltre alle icone verde, giallo e rosse con tanto di omini, è stata aggiunta anche la proiezione a ...

Le persone sono sempre più distratte dall'uso compulsivo deglie spesso i pedoni rischiano di attraversare la strada col rosso,dagli occhi sul telefonino. Per proteggere i pedoni, a Padova sono stati istallati nei giorni scorsi in ...Quanti capolavori ci saremmo persi, sul divano,da unoo tentati da un telecomando Leggi anche Elly e la sindrome di Ecce Bombo: la segretaria ha un problema con i tempi della ......e pubblica in diretta sulle pagine social del gruppo 'Cittadini non' le decine di borseggiatori in azione a Venezia ai danni di visitatori e residenti. Ad essere derubata del suo...

Arriva il semaforo anti-distratti da smartphone: prime installazioni in ... Tiscali

Per proteggere i ‘distratti da smartphone’ arrivano a Padova i primi semafori che segnalano anche a terra, con un fascio di luce rossa, il divieto di attraversamento del passaggio pedonale. Alle tre ...Per proteggere chi cammina con il telefonino in mano dal rischio di attraversare la strada con il rosso, a Padova sono arrivati i semafori che proiettano un fascio di luce rossa sull'attraversamento p ...