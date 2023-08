Roma, 21 ago. " "Buona, buonissima lettura. Io sto con Vannacci". Con questo post ilprovinciale della Lega a Modena si schiera, postando una foto in spiaggia con in mano il libro autoprodotto dal generale. E poi rafforza la sua posizione in un'intervista alla Gazzetta di ...... in contrasto pure con le decisioni del loro ministro della- ha rincarato ilnazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni - Assomigliano tristemente e pericolosamente al ...... anche se ci aspetterebbe uscite di questo tenore da Forza Nuova e non dalla destra che governa il Paese ." "Peraltro " fa notare ilDem " segnalo che il ministro dellaGuido ...

Difesa: segretario Lega Modena 'con Vannacci, gay contro natura e razze esistono', Pd 'agghiacciante' La Gazzetta del Mezzogiorno

Roma, 21 ago. (Adnkronos) - "Buona, buonissima lettura. Io sto con Vannacci". Con questo post il segretario provinciale della Lega a Modena si schiera, postando una foto in spiaggia con in mano il lib ...Bufera di Guglielmo Golinelli che tira dritto: “E’ uno degli uomini migliori della nazione che si è espresso su temi oramai intoccabili” ...