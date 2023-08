Difesa | Mulè Fi | ' sto convintamente con Crosetto'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 21 agosto 2023) Roma, 21 ago. (Adnkronos) - "In questa storia del libro del generale Roberto Vannacci non c'è possibilità di sbagliare: si stadalla parte del ministro della, Guido". Lo afferma Giorgio, vicepresidente della Camera e membro della commissione, già sottosegretario alladel governo Draghi, al sito del 'Fatto Quotidiano'. Il parlamentare di Forza Italia spiega: "Per una ragione semplice: lo status (anzi, il privilegio) di essere militare impone regole di comportamento rafforzate rispetto a qualsiasi altro servitore della Patria. La 'disciplina militare', tanto per intendersi, impone l'osservanza di alcuni princîpi (oltre a quelli fondanti della gerarchia e dell'obbedienza): c'entra questo con il libro del generale? Assolutamente sì". "Il ...