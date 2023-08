" "In questa storia del libro del generale Roberto Vannacci non c'è possibilità di sbagliare: si sta convintamente dalla parte del ministro della, Guido Crosetto". Lo afferma Giorgio, ...... Guido Crosetto ", dice al Fatto Quotidiano Giorgio, vicepresidente della Camera, ex sottosegretario allanel governo Draghi e oggi componente della commissionedella Camera.,...... si sta convintamente dalla parte del ministro della, Guido Crosetto", dice al Fatto Quotidiano Giorgio, vicepresidente della Camera . È l'ultimo tassello di un centrodestra che si ...

Difesa: Mulè (Fi), 'sto convintamente con Crosetto' La Gazzetta del Mezzogiorno