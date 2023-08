Difesa | Bignami Fdi | ' su affaire Vannacci nessuna frizione nel governo' **

...e la Costituzione". E ha fatto partire l'iter disciplinare. Attirandosi però gli attacchi dei suoi colleghi di partito di FdI . In primis il viceministro delle Infrastrutture Galeazzo,...... Giovanni Donzelli e Galeazzo, hanno pubblicamente preso le difese del generale. Difficile ...che la loro uscita sarebbe stata letta come una sconfessione dell'operato del ministro della,...... ma di fatto parlando anche al ministro della. Sgarbi accusa anche la Meloni di essere ... Ed anche Gianni Alemanno parla del disagio interno agli elettori di destra: 'Donzelli comehanno ...

Ultimo'ora: **Difesa: Bignami (Fdi), 'su affaire Vannacci nessuna ... La Svolta

Si tratta di Giovanni Donzelli e Galeazzo Bignami, entrambi di Fratelli d’Italia come Crosetto ... Entrambi, come riporta Domani, hanno difeso Vannacci citando la libertà di espressione e il ...La difesa d’ufficio del generale Vannacci è partita appena ... Ha invece aspettato che i colonnelli di FdI, da Bignami e Donzelli puntassero il dito contro Crosetto e poi contro la sinistra. Per ...