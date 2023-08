Di fronte alla guerra l’Ue mostra tutte le sue fallacie | impreparata | lenta a cambiare direzione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 21 agosto 2023) Vi proponiamo un breve estratto dell’articolo di Gabriele Guzzi sull’ultimo numero del cartaceo de La Fionda. Il titolo del testo originale è: Fine dell’Europa? Crisi dell’Euro e nuovi inizi. Gabriele Guzzi è un economista e presidente del movimento l’Indispensabile. *** Lache stiamo attraversando in questi mesi si sta configurando non solo come unadentro l’Europa ma unacontro l’Europa. Unacontro l’Europa e contro il suo paese egemone: la Germania. Quest’ultima è ancora imprigionata nel suo passato, che l’ha portata a rinunciare ale sue ideologie se non a quella contabile di Maastricht. Una sorta di economicismo ragionieristico: questa è l’unica fede politica ancora tollerata in Germania e in Unione europea. Ed è questa la prima causa taciuta della decadenza ...