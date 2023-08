Di Canio | «Arnautovic non pretenda titolarità all’Inter Si ripresenta»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 21 agosto 2023)è tornatodopo tredici anni e adesso cerca anche la sua prima maglia da titolare, visto che finora è sempre subentrato. Dinon è sicuro che possa averla nel lungo periodo: le sue parole da Sky Calcio Club. I BOMBER – Paolo Divaluta gli attaccanti dell’Inter: «Lautaro Martinez è migliorato tantissimo con la fascia da capitano, anche nel fare le dichiarazioni a fine partita prendendosi responsabilità. Però in campo ancora qualche volta si adombra, non vuol dire che non sia leader però Victor Osimhen è più faro emotivo. Tutti e due sono importanti, però uno ha qualcosa in più. Marcus Thuram? In applicazione c’è, quando entrerà nei meccanismi dell’Inter meglio. È tanto concentrato e questo lo porta a inibire il suo talento. È uno che svaria sul fronte d’attacco, non sta fermo: per ...