Destra sociale | dai valori di sempre all’azione di governo Oltre lo statalismo c’è di più

(Di lunedì 21 agosto 2023) È lache spiazza l’opposizione: parola di Luca Ricolfi, che con un sintetico, quanto efficace articolo, pubblicato da Il Messaggero, invita a non ripetere gli errori di classificazione nei confronti dell’attuale coalizione di«e del partito di Giorgia Meloni in particolare», errori che hanno portato alla sconfitta elettorale della sinistra e continuano a renderne evidenti le debolezze strategiche.di, dalla definizione alla strategia Nella misura in cui – nota Ricolfi, che si richiama alla classica definizione elaborata da Anthony Downs (Teoria economica della democrazia, 1957) – il criterio fondamentale per collocare i partiti lungo l’asse-sinistra è la quantità di intervento pubblico desiderato («il minore ...

"Non voglio fare ladellama raccogliere le sensibilità dellache Meloni ha completamente cancellato da FdI", avverte. Ora gli interrogativi agitano Palazzo Chigi . ...Alla domanda se il suo partito si presenterà alle Europee, risponde: "Non voglio fare ladellama raccogliere le sensibilità dellache Meloni ha completamente cancellato ...Tronti passa così dallo studio della dinamicaall'ambito della politologia e nel 1977 esce ...dall'ambizione di poter incorporare e dominare temi per tradizione cari alla cultura di(...

Dove nasce la destra sociale Marcello Veneziani

Caso Vannacci, Alemanno contro Crosetto: "Lui è un ministro guerrafondaio che ha preso una posizione netta sulla guerra ucraina e sull'Indo-Pacifico mettendo a disposizione degli americani la portaere ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...