Derthona Tortona verso la BCL | “Competizione che cambia tutto”

(Di lunedì 21 agosto 2023) Continua il percorso di crescita di Bertramche nella prossima stagione di pallacanestro giocherà nella BCL, ovvero la Basket Champions League. Ci saranno anche i piemontesi, infatti, nella manifestazione della palla a spicchi organizzata dalla FIBA. Comunque vada, sarà unache club e tifosi ricorderanno, sempre, con estremo affetto: il torneo del prossimo anno, infatti, segnerà il primo ingresso europeo della storia della società italiana. Un’occasione che hato, radicalmente, orizzonti e programmazione in sede di mercato e non solo., la BCL (Basket Champions League) esalta il club (Credit foto – pagina Facebook del club)“Partecipazione alle BCL?tanto, anziper la ‘squadra’ ...

...Aprile' di Carate Brianza - Mb) Gara 10 Varese - Vogherese ('Franco Ossola' di Varese) Gara 11 Chisola - Pinerolo ('Dino Marola' di Vinovo - To) Gara 12- Albenga ('Fausto Coppi' di-......Aprile" di Carate Brianza " Mb) Gara 10 Varese - Vogherese ("Franco Ossola" di Varese) Gara 11 Chisola - Pinerolo ("Dino Marola" di Vinovo " To) Gara 12- Albenga ("Fausto Coppi" di"......Aprile" di Carate Brianza " Mb) Gara 10 Varese - Vogherese ("Franco Ossola" di Varese) Gara 11 Chisola - Pinerolo ("Dino Marola" di Vinovo " To) Gara 12- Albenga ("Fausto Coppi" di"...

Tortona, parla l'AD Bartocci: "Con la BCL dovremo garantire un ... Basket Magazine

Ferencz Bartocci, amministratore delegato della Bertram Derthona Tortona, ha illustrato il prossimo step di crescita della società con la partecipazione per la prima volta a una ...Supporter e tesserati si sono incontrati per un aperitivo nel centro storico, per dare il via tutti insieme alla nuova stagione ...