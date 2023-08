Demme lascia Napoli Il caso Lozano

(Di lunedì 21 agosto 2023) Il club azzurro mandanella B tedesca.è un problema Sembra ormai arrivata ai titoli di coda l’avventura di Diegotra le fila del. il centrocampista italo-tedesco infatti non è stato nemmeno convocato per la prima gara di campionato a Frosinone, segno che, visto anche l’arrivo imminente del giovane talento Spagnolo Gabri Veiga,è ormai ai margini del progetto azzurro. Illo pagò 10 milioni Arrivato aper più di 10 milioni nella sessione di mercato invernale del 2020,ha collezionato con la maglia del62 partite, con 4 goal e 3 assist. Su di lui è noto ormai l’interesse dell’Herta Berlino, nella serie B tedesca. Il club sarebbe pronto ad offrirgli la centralità nel ...

... Kvaratskhelia, Osimhen, Raspadori Cajuste e Natan in panchina insieme a Contini, Gollini,, ... Il polacco ladietro per Elmas che calcia fuori 10 - A terra Di Lorenzo, una botta per il ...L'arrivo dello svedeseanche presagire alla possibile partenza di Diego, sempre più fuori dal progetto tecnico partenopeo.A seguire,Sinatti, il preparatore atletico, e sono iniziati gli infortuni. Poi ancora, c'... Inutile aggiungere che la vertenzaè irrisolta e probabilmente resterà a Napoli. Zelinski e Rui ...

Sul profilo social del centrocampista danese spuntano tre bandiere e una di queste è quella italiana Dopo la vittoria sul Frosinone, per il Napoli iniziano i giorni più caldi della sessione estiva di ...Il Napoli, come riporta Ciro Venerato sul sito del TGR Rai, in campionato riparte da se stesso ovvero da Oshimen: più fuoriclasse che campione, l'arma letale di Garcia, pronto a fare la differenza non ...