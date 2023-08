DeepCool LS520

Leggi su scartoff

(Di lunedì 21 agosto 2023) Se sei un appassionato di gaming, overclocking o semplicemente vuoi massimizzare le prestazioni del tuo sistema, questa recensione che stai per leggere è un imperdibile punto di riferimento. Ti presentiamo la recensione del , un sistema di raffreddamento liquido per CPU progettato per portare le tue prestazioni al livello successivo. Con un radiatore imponente da 240 mm, due ventole FC120 A-RGB PWM e uno strepitoso design, ilnon solo offre potenza di raffreddamento superiore, ma si fa anche notare per la sua estetica unica. recensione Il è un dispositivo di raffreddamento per CPU a liquido ad alte prestazioni dotato di un radiatore da 240 mm, due ventole FC120 A-RGB PWM e un design a specchio. Le ventole FC120 incluse con il raffreddatorevantano una pressione statica migliorata, un flusso d’aria concentrato e cuscinetti dinamici a ...