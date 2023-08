Decine di casi di febbre Dengue segnalati in Italia | ecco i sintomi e come ci si contagia con questa malattia portata dalle zanzare

(Di lunedì 21 agosto 2023) Accertatidianche in. È importante conoscere qualche informazione:e le cure possibili Con le recenti trasformazioni climatiche, malattie che fino a qualche decina di anni fa erano confinate ad altri continenti con temperature più alte sono arrivate anche in Europa e soprattutto in. Poiché questi cambiamenti e il surriscaldamento del clima sembrano essere processi ormai irreversibili, è necessario prepararsi a queste trasformazioni e a questi nuovi arrivi: una delle novità, in ambito medico-sanitario, è laci si, cosa si avverte se si è malati esi può intervenire. La ...

Decine di casi di febbre Dengue segnalati in Italia: ecco i sintomi e come ci si contagia con questa malatt... Grantennis Toscana

Sono decine i casi di febbre dengue segnalati in Italia. L'estate 2023 è stata segnata da caldo, zanzare e il ritorno di virus stagionali (ovvero che di diffondono facilmente nella bella stagione) ...