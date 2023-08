De Roon raggiunge quota 300 con l’Atalanta | «Orgoglioso di questo legame»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 21 agosto 2023) Le parole di Marten Dedopo aver raggiunto le 300 presenze con la maglia del: tra orgoglio e gioia nerazzurra Marten Deha raggiunto300 presenze con la maglia del, e ai microfoni ufficiali della squadra non ha esitato a rilasciare qualche dichiarazione. MARTEN 3?0?0? 300ª presenza in nerazzurro per @Dirono! Marten made his 300th appearance for #Atalanta tonight! #GoAtalantaGo pic.twitter.com/ZDAsHManhM — Atalanta B.C. (@Atalanta BC) August 20, 2023 LE PAROLE – «Sono super felice, considerando anche la vittoria contro il Sassuolo: abbiamo sofferto, soprattutto per il caldo, ma siamo riusciti a creare tanto e sono contento per De Ketelaere. Partire così bene aiuta, oggi abbiamo dimostrato che ci siamo. I neroverdi sono sempre difficili da affrontare, però ...