(Di lunedì 21 agosto 2023) Demette a confronto la qualità sotto porta die quella di Victor. Il giornalista, intervenuto su Sky Sport 24, dice la sua anche su altri giocatori dell’Inter. MIGLIORATA – Stefano Deesprime alcune considerazioni sui nuovi acquisti dell’Inter ma anche sui profili rimasti a disposizione di Simone Inzaghi: «e Victorsono entrambi duesimi realizzatori. Come realizzatore puro secondo me l’attaccante del Napoli hain più di quello dell’Inter: tira delle botte incredibili e fa reparto da solo. Ancheperò è un fenomeno e undell’area di rigore. Denzel Dumfries, che ...

...al giornalista Stefano Dereo di aver ricordato la predilezione del tecnico della Juventus per le vittorie di misura e che piantò una scenata in diretta , ma anche le parole dette da......al giornalista Stefano Dereo di aver ricordato la predilezione del tecnico della Juventus per le vittorie di misura e che piantò una scenata in diretta , ma anche le parole dette da...

De Grandis: «Lautaro Martinez un killer ma Osimhen qualcosa in più!» Inter-News.it

De Grandis fa il punto della situazione sulla nuova Inter, composta da volti noti e nuove pedine. Il giornalista di Sky Sport 24 apprezza le novità nerazzurre, ma non è convinto di Sommer. IL PUNTO – ...